Orkun Işıtmak kimdir? Orkun Işıtmak kaç yaşında?

Acun Ilıcalı, "Exatlon'u Türkiye'de çekeceğiz ve efsane YouTuberlar yarışacak. O Ses Türkiye, Survivor ve MasterChef'le TV8'in yayın akışı dolu olduğu için yer yok. TV8'de yayınlamayacağız. Güzel isimler var. Çocuklar çok enerjik. Olağanüstü ses getirecek bir projeye doğru gidiyoruz. ünlü YouTuber Orkun Işıtmak sunucu olacak" dedi.

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkun Işıtmak 8 Ocak 1996, İzmir doğumlu. Türk komedyen ve YouTube'da faaliyet gösteren vlogger'dır. İstanbul Üniversitesi'nde okumaktadır. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekmektedir. 2018 yılında "İyi Oyun"filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülünün Sahibi Oldu.