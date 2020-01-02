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02.01.2020 - 15:54 |

Orman Çocuğu (The Jungle Book) filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Orman Çocuğu bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren Orman Çocuğu filminin yönetmen koltuğunda Jon Favreau yer alıyor. Macera, Aile ve Fantastik komedi türünde çekilen Orman Çocuğu filmi Türkiye'de 9 hafta boyunca vizyonda kalırken 279.901 seyirci tarafından izlendi. Filmin gişeden elde ettiği hasılat ise 3.404.723,00 TL olarak açıklandı. Peki Orman Çocuğu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler?

Orman Çocuğu (The Jungle Book) filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Orman Çocuğu filmi bu akşam TV ekranında yayınlanacak. 2016 yılında vizyona giren Orman Çocuğu (The Jungle Book) filmi Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 9 hahfta boyunca vizyonda kalırken 279.901 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 3.404.723,00 TL hasılat elde etti. Peki Orman Çocuğu filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU

Ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde bir ayı, bir siyah panter ve bir kurt sürüsü tarafından büyütülür. Bagheera, Mowgli’ye bu macerada akıl hocalığı yapacaktır. Canlı-aksiyon ve epik türündeki bu hikayede, kurtlar tarafından yetiştirilen Mowgli evi bildiği tek yeri terketmek zorunda kalınca, hem kendisini hem dış dünyayı keşfetmek için yeni bir arayışa çıkacaktır.

Rudyard Kipling‘in klasik çocuk romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Jon Favreau sırtlarken uyarlama senaryo ise Justin Marks’a ait. Disney tarafından hayata geçirilen filmin orijinal seslendirme kadrosunda ise Ben Kingsley ve Neel Sethi isimleri başı çekerken kadroda onlara Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray, Christopher Walken, Lupita Nyong'o ve Giancarlo Esposito isimleri yer alıyor.

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ben Kingsley (Bagheera)

Bill Murray (Baloo)

Idris Elba (Shere Khan)

Scarlett Johansson (Kaa)

Christopher Walken (King Louie)

Lupita Nyong'o (Rakcha)

Giancarlo Esposito (Akela)

Emjay Anthony (Gray)

 

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