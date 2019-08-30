30.08.2019 - 10:25
Orman Genel Müdürlüğü'ne personel başvurusu nasıl yapılır?
Orman Genel Müdürlüğünce 4 bin 996 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Orman Genel Müdürlüğü'ne personel başvurusu nasıl yapılır?
İlanlara göre, belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda bin 150 orman mühendisi alımı yapılacak.
Genel müdürlükçe, ayrıca sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekecek.
Öte yandan genel müdürlükçe, mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel alınacak. Bu adaylar ise 12- 23 Eylül arasında başvuruda bulunacak.
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