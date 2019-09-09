Ormanda define arayanlara suçüstü

Yiğit Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, yol kenarında park halinde olan bir araçtan şüphelendi. Ekipler araçta yaptıkları incelemede kapıların kitli olduğu ve kimsenin olmadığını gördüler. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan devriye ekipleri ormanlık alanda gelen seslere yöneldi. Jandarma ekipleri ormanlık alanda el dedektörü ile define arayan 3 şahsı gördü. Jandarma ekiplerini karşılarında gören G.A. (44), A.N. (28) ve Y.S.(27) gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinde ardından 3 kişi adliyeye sevk edilecek.
Korkunç senaryoyu polis bozdu! Tek tek itiraf ettiBursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde gasp edilerek bıçaklandığını ileri süren adamın paraları harcadığı için ailesinin korkusuyla kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Genç adamın senaryosu bacağına sapladığı meyve bıçağını fark eden polise takıldı.