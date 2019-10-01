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01.10.2019 - 12:32 | | DHA

Ormanlık alanda korkunç intihar!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Sultan K. (29) göletin çevresindeki ormanlık alanda çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Ormanlık alanda korkunç intihar!

 Olay, dün gece saatlerinde, Gebze Denizli Mahallesi Denizli Göleti çevresindeki ormanlık alanda meydana geldi. Aracıyla göletin bulunduğu alana gelen Sultan K., aracından inerek ormanlık alana girdi. Sultan K. çenesinin altına dayadığı tüfeği ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi geldi.

Sultan K.’nin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sultan K.’nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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