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06.11.2019 - 07:50 |

Örsan Öymen’den felsefe okulu

Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in koordinatörlüğünde gerçekleşen Felsefe Okulu seminerlerinin 6.’sı düzenlenecek.

Örsan Öymen’den felsefe okulu

6-27 Kasım’da her Çarşamba günü İstanbul Nişantaşı’nda Feyziye Mektepleri Vakfı Sacit Öncel Salonu’nda gerçekleştirilecek seminer herkesin katılımına açık. Friedrich Nietzsche’nin düşünceleri ve kuramlarının ele alınacağı seminer 60 dakikalık sunumdan ve 45 dakikalık soru-yanıt kısmından oluşacak.

Park halindeki otomobil alev aldıİzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev aldı. Yangın dolayısıyla otomobil kullanılamaz hale geldi.
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