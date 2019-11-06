Örsan Öymen’den felsefe okulu

6-27 Kasım’da her Çarşamba günü İstanbul Nişantaşı’nda Feyziye Mektepleri Vakfı Sacit Öncel Salonu’nda gerçekleştirilecek seminer herkesin katılımına açık. Friedrich Nietzsche’nin düşünceleri ve kuramlarının ele alınacağı seminer 60 dakikalık sunumdan ve 45 dakikalık soru-yanıt kısmından oluşacak.