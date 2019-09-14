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14.09.2019 - 10:40 | | DHA

Son dakika: Ortaca'da 25 hektarlık alanda etkili yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte 9 helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda, yangının 25 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.

Son dakika: Ortaca'da 25 hektarlık alanda etkili yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Muğla'da orman yangını!
Muğla'da orman yangını!
Muğla'da orman yangını!
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Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Kocabel Mevkii'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden gelen desteklerle birlikte; 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer, 6 treyler, 5 pikap ve 150 orman işçisi sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın olumsuz etkilediği söndürme çalışmalarına, havanın aydınlanmasıyla birlikte bu sabah 9 helikopter de destek vermeye başladı. 25 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

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