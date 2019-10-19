Ortak bildiride ateşkes yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye ve ABD’nin, “ateşkes” sağlanması hususunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “PKK/YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu’na ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir” dedi. Dağıtılan ortak bildiride, ABD’nin ifade ettiği İngilizce “ceasefire” yani “ateşkes” ifadesi yer almadı.

5.5 saatlik kritik görüşme

Bu ifadenin yerine Çavuşoğlu’nun kullandığı ara verme-durdurma anlamına gelen, “pause” kelimesinin yer alması Türkiye’nin sahada ve masadaki kazanımlarını ortaya koydu.

ABD’li üst düzey heyet, önceki gün Ankara’ydı. Heyette Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yer aldı. Çok iyi Türkçe konuşan Jeffrey’nin ABD’li heyete tercümanlık yaptığı öğrenildi. Heyetler yaklaşık 5.5 saati aşkın görüşmede güvenli bölge konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma ABD’li heyetin düzenlediği basın açıklamasının ardından kamuoyuna duyuruldu. Ancak Türkiye ve ABD’nin güvenli bölgeye ilişkin ortak açıklamasında üslup farklılıkları da öne çıktı.

‘Bu bir ateşkes değildir’

Pence, Türkiye ve ABD’nin “ateşkes” hususunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Ancak Çavuşoğlu, “PKK/YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu’na ara vereceğiz, durdurma değil. Bu bir ateşkes değildir” diyerek ateşkesin ancak iki meşru taraf arasında yapıldığına dikkati çekti. Basın açıklamasının ardından dağıtılan ortak bildiride ise ABD’nin dile getirdiği “ateşkes” ifadesi yer almadı. Bunun yerine Çavuşoğlu’nun kullandığı “ara verme” kelimesinin bulunması, Türkiye’nin sahada ve masadaki kazanımlarını ortaya koydu.

Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na ara verildiğinin duyurulduğu ilk dakikalarda terör örgütü, çekilmenin olmayacağını belirtirken, 1 saat sonrasında karar değişti ve gece saatlerinde çekilme başladı.

Milliyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD, YPG’lilere Suriye’nin güneyine çekilmesi için yeni vaatlerde bulundu. Çekilmemesi durumunda ise “tehditkâr” bir üslupla YPG’den desteğini tamamen çekeceğini belirttiği ifade edildi.