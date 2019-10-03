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03.10.2019 - 11:15 | | Ferit ZENGİN - İstanbul

Ortalığı savaş alanına çeviren magandalar tutuklandı

İstanbul Seyrantepe'de 24 Eylül gecesi yol verme yüzünden çıkan tartışma sonrası silahlı kavgaya girip çatışan karşılıklı 2 grubun üyesi 6 şehir eşkıyası polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan eşkıyalardan 3'ü cezaevine konulurken 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ortalığı savaş alanına çeviren magandalar tutuklandı

Seyrantepe TEM otoyolu Sarıyer dönüş kavşağında 10 gün önce gece yarısı yol verme nedeniyle birbirlerine silah ve yumruklarla saldırıp ardından kaçan grubu, polis istasyondaki kamera görüntülerinden tespit edip yakaladı.

Olayda kullanılan 2 silahın da ele geçirildiği öğrenildi.

Soruşturmada mahkemeye sevk edilen 3 saldırgan tutuklanırken, 2 saldırgan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ortalığı savaş alanına çeviren magandalar tutuklandı

Sel bölgesini gezen Hintli milletvekili suya düştüHindistan'ın Patna bölgesinde yaşanan selin ardından afet bölgesinde incelemelerde bulunan bölge milletvekili Ram Kripal Yadav, bulunduğu botun üstündekilerin dengesini kaybetmesiyle yanındakilerle birlikte suya düştü. O anları, çevredeki amatör bir kamera kaydetti.
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