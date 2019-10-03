03.10.2019 - 11:15 | | Ferit ZENGİN - İstanbul
Ortalığı savaş alanına çeviren magandalar tutuklandı
İstanbul Seyrantepe'de 24 Eylül gecesi yol verme yüzünden çıkan tartışma sonrası silahlı kavgaya girip çatışan karşılıklı 2 grubun üyesi 6 şehir eşkıyası polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan eşkıyalardan 3'ü cezaevine konulurken 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Seyrantepe TEM otoyolu Sarıyer dönüş kavşağında 10 gün önce gece yarısı yol verme nedeniyle birbirlerine silah ve yumruklarla saldırıp ardından kaçan grubu, polis istasyondaki kamera görüntülerinden tespit edip yakaladı.
Olayda kullanılan 2 silahın da ele geçirildiği öğrenildi.
Soruşturmada mahkemeye sevk edilen 3 saldırgan tutuklanırken, 2 saldırgan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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