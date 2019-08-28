OrtalÄ±k savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼! "OÄŸlumu bana gÃ¶stermiyorlar"

Kaza,Â akÅŸam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan TÃ¼rkeÅŸ BulvarÄ±'nda meydana geldi.Â Ahmet CanlÄ±er (28), yÃ¶netimindeki 68 BB 972 plakalÄ± otomobille, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen araca Ã§arpmamak iÃ§in direksiyonunu saÄŸa Ã§evirdi. Bu sÄ±rada sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan otomobil, Ã¶nce yolun saÄŸÄ±ndaki bisikletli Recep BÄ±yÄ±k'a (12) Ã§arptÄ±. Sonra park halindekiÂ 68 BS 915 plakalÄ± bir otomobille, yolun kenarÄ±ndaki aÄŸaca Ã§arpan otomobil, ardÄ±ndan bir iÅŸ yerinin duvarÄ±naÂ Ã§arpÄ±p durabildi.

Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ahmet CanlÄ±er, aÄŸabeyiÂ Adem CanlÄ±er (34) ve bisiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Recep BÄ±yÄ±k yaralandÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan Recep BÄ±yÄ±k'Ä±n hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi belirtildi.

OÄžLUMU BANA GÃ–STERMÄ°YORLAR DÄ°YE AÄžLADIÂ

Recep BÄ±yÄ±k'Ä±n kazada yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenen babasÄ± Derya BÄ±yÄ±k ise hastaneye geldi. Derya BÄ±yÄ±k acil servis Ã¶nÃ¼nde ''Recebime otomobil Ã§arpmÄ±ÅŸ. OÄŸlumu bana gÃ¶stermiyorlar'' diyerek aÄŸladÄ±.Â Â

Kaza ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.