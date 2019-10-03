03.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
‘Örtbas edilmesini engelledik’
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli duruşuyla Türkiye’nin, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürdüğünü bildiren Altun, şunları kaydetti: “Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik. Ancak Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır. Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz.”
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