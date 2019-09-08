Örümcek Adam 2 filmi ne zaman vizyona girdi?
2 Temmuz 2004'te vizyona giren Örümcek Adam 2 filminin konusu ve oyuncuları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sam Raimi'nin yönettiği Örümcek Adam 2 filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
Örümcek Adam 2 filminin konusu: Peter Parker, çifte hayat yaşayıp Örümcek Adam olarak suçlularla savaşmaktan yorgun düşmüş mutsuz bir adamdır. Hayatı inişe geçmiştir. Sevdiği kadın bir başkası ile nişanlanmış, dereceleri yokuş aşağı kayıp gitmekte, hiçbir işi başaramamaktadır. Dahası Daily Bugle gazetesi, Örümcek Adam’ın bir suçlu olduğu iddiası ile kendisine acımasızca saldırmaktadır. Kırılma noktasına ulaşan Peter, bu kimliğinden vazgeçmeye karar verir. Ancak başarılı olmayan bir dönüşüm deneyimi ile eksantrik ve obsesif bilim adamı Doktor Otto Octavius, dört uzun dokunaçlı bir cani olarak Doktor Ahtapot’a dönüşür. Peter, belki de Örümcek Adam’ın geri dönüş zamanı olduğunu düşünmeye başlar. Sam Raimi’nin ikinci Örümcek Adam filmi ilkinden de fazla ilgiyi hak ediyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Tobey Maguire
Rolü : Peter Parker/Spider-Man
Kirsten Dunst
Rolü : Mary Jane Watson
Alfred Molina
Rolü : Dr. Otto Octavius/Doc Ock
James Franco
Rolü : Harry Osborn
Rosemary Harris
Rolü : Aunt May Parker
Daniel Gillies
Rolü : John Jameson
J.K. Simmons
Rolü : J Jonah Jameson
Donna Murphy
Rolü : Rosalie Octavius