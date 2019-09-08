Örümcek Adam 2 filmi ne zaman vizyona girdi?

Örümcek Adam 2 filminin konusu: Peter Parker, çifte hayat yaşayıp Örümcek Adam olarak suçlularla savaşmaktan yorgun düşmüş mutsuz bir adamdır. Hayatı inişe geçmiştir. Sevdiği kadın bir başkası ile nişanlanmış, dereceleri yokuş aşağı kayıp gitmekte, hiçbir işi başaramamaktadır. Dahası Daily Bugle gazetesi, Örümcek Adam’ın bir suçlu olduğu iddiası ile kendisine acımasızca saldırmaktadır. Kırılma noktasına ulaşan Peter, bu kimliğinden vazgeçmeye karar verir. Ancak başarılı olmayan bir dönüşüm deneyimi ile eksantrik ve obsesif bilim adamı Doktor Otto Octavius, dört uzun dokunaçlı bir cani olarak Doktor Ahtapot’a dönüşür. Peter, belki de Örümcek Adam’ın geri dönüş zamanı olduğunu düşünmeye başlar. Sam Raimi’nin ikinci Örümcek Adam filmi ilkinden de fazla ilgiyi hak ediyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Tobey Maguire

Rolü : Peter Parker/Spider-Man

Kirsten Dunst

Rolü : Mary Jane Watson

Alfred Molina

Rolü : Dr. Otto Octavius/Doc Ock

James Franco

Rolü : Harry Osborn

Rosemary Harris

Rolü : Aunt May Parker

Daniel Gillies

Rolü : John Jameson

J.K. Simmons

Rolü : J Jonah Jameson

Donna Murphy

Rolü : Rosalie Octavius