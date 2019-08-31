31.08.2019 - 14:45
Örümcek Adam filminin başrol oyuncusu kimdir?
2002 yapımı olan Örümcek Adam filminin yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor. Fantastik öğeleri içeren ve aksiyon dolu olan film izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Peki, Örümcek Adam filminin başrol oyuncusu kimdir?
Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve aşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişecektir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanacak ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanacaktır. Peter, artık 'Örümcek Adam' olacaktır.
OYUNCU KADROSU
Spiderman/Peter Parker: Tobey Maguire
Green Goblin/Norman Osborn: Willem Dafoe
Mary Jane Watson: Kirsten Dunst
Harry Osborn: James Franco
Uncle Ben Parker: Cliff Robertson
Auntie May Parker: Rosemary Harris