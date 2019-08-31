Örümcek Adam filminin başrol oyuncusu kimdir?

Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve aşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır. Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişecektir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanacak ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanacaktır. Peter, artık 'Örümcek Adam' olacaktır.

OYUNCU KADROSU

Spiderman/Peter Parker: Tobey Maguire

Green Goblin/Norman Osborn: Willem Dafoe

Mary Jane Watson: Kirsten Dunst

Harry Osborn: James Franco

Uncle Ben Parker: Cliff Robertson

Auntie May Parker: Rosemary Harris