Osman Kavala’ya tahliye yok

Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Kavala’nın da aralarında bulunduğu 1’i tutuklu 6’sı firari 16 sanığın, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Kavala’nın avukatları, müvekkilleri hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının resmi Türkçe çevirisini mahkeme heyetine sundu. Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk ise, AİHM kararının kesin olup olmadığı hususunu Adalet Bakanlığı ilgili birimine sorduklarını, cevabın beklendiğini ifade etti. Tanık ifadelerine karşı beyanı sorulan Kavala, “Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da belirtildiği gibi benim üzerimden Gezi olaylarına herhangi bir kaynak aktarımı söz konusu olmamıştır. Çalışmaların ‘Gülenci’likle suçlanmış görevlilerce yapıldığı ortadadır. Tanıklar herhangi bir şiddet eylemine katıldığıma dair bilgi vermedi. Yönlendirmiş olduğuma dair de bilgi vermediler. 2 yılı aşkın bir süredir en temel hakkım olan özgürlüğümü kısıtlayan bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasını istiyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, AİHM kararının kesinleşip kesinleşmediğine dair Adalet Bakanlığı’na yazılan yazının cevabını beklenmesine karar vererek AİHM’in kesinleşmiş kararının tarafları bağladığını, kuvvetli suç şüphesini gerekçe göstererek Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 28 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

Saldoğan katılacak

Mahkeme, aralarında Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesi olayında 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan polis memuru Mevlüt Saldoğan’ın arasında bulunduğu 70 kişi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İş Bankası avukatlarının suçtan zarar görme ihtimallerini göz önüne alarak davaya katılma taleplerini kabul etti.