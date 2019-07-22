Osman Pazarlama filminin konusu nedir? Kimler oynuyor?

Osman Pazarlama filminin konusu: Senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar’ın birlikte yazdığı Osman Pazarlama’nın yönetmen koltuğunda yine Togan Gökbakar oturuyor. Osman Pazarlama, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir iş adamı olmanın yanı sıra zengin olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz’ın kahkaha dolu hikayesini anlatıyor. Sevdiği kızın babasına kendini ıspat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman’ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan ve aile dostlarının kızı Songül'dür. Devamlı yeni ürünler tasarlayan ve bu ürünlerini girişimcilik dünyasına kabul ettirmeye çalışan Osman’ın piyasaya sunmaya çalıştığı ürünlerin farklı olmasının yanı sıra, bir o kadar da komik olması hiçbir yatırımcının ilgisini çekmezken, bu zorlu süreçte zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlayacaktır.

OYUNCULAR KİMLER?

Şahan Gökbakar

Rolü : Osman

Selim Akgül

Rolü : Erkan

Liberat Niyoyandika

Rolü : Embamba

Feriştah Senem Yıldırım

Rolü : Songül

Yurtşen Fidan

Rolü : Methiye

Tahsin Yıldırım

Rolü : Rıza

Esra Balıkçı

Rolü : Serap

Şükran Çağman

Rolü : Adile