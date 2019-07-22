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22.07.2019 - 15:24

Osman Pazarlama filminin konusu nedir? Kimler oynuyor?

19 Şubat 2019 Tarihinde vizyona giren Osman Pazarlama filminin yönetmenliğinde ve başrolünde Şahan Gökbakar yer alıyor. Komedi türündeki Osman Pazarlama filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde...

Osman Pazarlama filminin konusu nedir? Kimler oynuyor?

Osman Pazarlama filminin konusu: Senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar’ın birlikte yazdığı Osman Pazarlama’nın yönetmen koltuğunda yine Togan Gökbakar oturuyor. Osman Pazarlama, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir iş adamı olmanın yanı sıra zengin olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz’ın kahkaha dolu hikayesini anlatıyor. Sevdiği kızın babasına kendini ıspat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman’ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan ve aile dostlarının kızı Songül'dür. Devamlı yeni ürünler tasarlayan ve bu ürünlerini girişimcilik dünyasına kabul ettirmeye çalışan Osman’ın piyasaya sunmaya çalıştığı ürünlerin farklı olmasının yanı sıra, bir o kadar da komik olması hiçbir yatırımcının ilgisini çekmezken, bu zorlu süreçte zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlayacaktır.

OYUNCULAR KİMLER?

Şahan Gökbakar
Rolü : Osman
Selim Akgül
Rolü : Erkan
Liberat Niyoyandika
Rolü : Embamba
Feriştah Senem Yıldırım
Rolü : Songül
Yurtşen Fidan
Rolü : Methiye
Tahsin Yıldırım
Rolü : Rıza
Esra Balıkçı
Rolü : Serap
Şükran Çağman
Rolü : Adile

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