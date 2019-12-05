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05.12.2019 - 11:13 | | DHA

Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi

Osmaniye'de jandarma ekipleri, satışa hazır piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olan 475 gram 'selenyum 74' adlı kimyasal madde ele geçirdi.

Osmaniye'de 5 milyon dolarlık 'selenyum' ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Osmaniye'ye, uçak roket malzemesi, cam, plastik üretimi ile kalp ve kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'selenyum 74' isimli kimyasal madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yolcu otobüsü ile kente gelen ve takip edilen S.C.,. Kurtuluş Mahallesi'nde İ.B. ile irtibata geçtiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yanında bulunan valizde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olduğu değerlendirilen 475 gram ağırlığında selenyum maddesi ele geçirildi.

Madde, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na analiz yapılmak üzere teslim edildi. Elementel Analiz Laboratuvarında X-lşını Floresans Spektrometresi ile yapılan analiz neticesinde maddenin, saf selenyum olduğu belirlendi. Şüpheliler S.C. ve İ.B. hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Osmaniyede 5 milyon dolarlık selenyum ele geçirildi

 

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