21.11.2019 - 12:24 | | DHA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Osmaniye'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde temini ve satışına yönelik düzenlendiği operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sabahın erken saatlerinde şüphelilere ait 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 83 adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 1 tabanca, 2 HK-33 piyade tüfeği fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan, B.B.K., A.K. ve D.E.'nin sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.
Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.