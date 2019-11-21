Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sabahın erken saatlerinde şüphelilere ait 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 83 adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 1 tabanca, 2 HK-33 piyade tüfeği fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan, B.B.K., A.K. ve D.E.'nin sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.