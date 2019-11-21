MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriOsmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
21.11.2019 - 12:24 | | DHA

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde temini ve satışına yönelik düzenlendiği operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sabahın erken saatlerinde şüphelilere ait 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 83 adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 1 tabanca, 2 HK-33 piyade tüfeği fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan, B.B.K., A.K. ve D.E.'nin sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocaeli'deki "Palu ailesi" davası

Kocaeli'deki "Palu ailesi" davası

Beşiktaş’taki saldırgan kadının ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş’taki saldırgan kadının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmete girecek

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmete girecek

15 yaşındaki çocuk otomobille döner salonuna daldı!

15 yaşındaki çocuk otomobille döner salonuna daldı!

Sıradaki Haber