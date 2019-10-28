Osmanlı protokolcüsü kimsesiz kaldı

Şehirde tarihi değere sahip olan mezarlar, taşları ilgi ve bakıma muhtaç bir halde bekliyor. O mezarlardan biri de İstanbul aşığı olarak bilinen İhtifalci Mehmet Ziya Bey’e ait. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşayan, Birinci Dünya Savaşı sonrasında da Eski Eserler Daimi Encümeni üyesi olan Mehmet Ziya Bey, İstanbul’da yıkılan ve yok olmaya yüz tutmuş tarihi eserlerinin korunması için yıllarca çalıştı.

Kırıldı, çalındı

Bizans ve Osmanlı dönemini anlatan ‘İstanbul ve Boğaziçi’ isimli eserin de sahibi olan Ziya Bey’in kendi mezarı ise perişan durumda. Eyüpsultan Taşlıburun mevkii Lagari Tekkesi’nin yanında yol kenarında bulunan ve etrafı demir parmaklıklarla çevrili mezarlıkta yatan Mehmet Ziya Bey’in mezarından geriye sadece mezar taşı kaldı. Çevresindeki diğer mezarların ise büyük bir bölümü yok olmakla karşı karşıya. Ziya Bey’in silindir şahidesinde yer alan ve maddi değeri olmayan sikke sembolü de çalındı. Mezarının etrafında ise içecek kutuları, kırık-dökük mezar başlıkları ve çöpler yer alıyor. Aynı hazirenin içindeki diğer mezarlarda da durum aynı. Bazı mezarların başlıkları kırık, yazıları ise silinmiş halde duruyor. Ayrıca mezarların etrafı yeni yapılan mezarlarla dolu. Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz ise, “Bu kadar önemli bir İstanbul şahsiyetinin mezarının bu halde olması çok üzücü bir durum. Mezarlıkta yaptığımız keşifte eski mezarların gitgide yok edilerek üzerlerine yeni mezarların yapıldığını gördük. Eğer Ziya Bey’in kabri onarılıp koruma altına alınmazsa, yakında yok olacağı aşikârdır. Bir an önce müdahale edilmesini bekliyoruz” dedi.