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16.10.2019 - 18:26 | | DHA

ÖSYM Başkanı Aygün'den 'Barış Pınarı' paylaşımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yurt dışı kaynaklı kara propagandaya karşı sosyal medya hesabından İngilizce mesajla tepki gösterdi.

ÖSYM Başkanı Aygün'den 'Barış Pınarı' paylaşımı

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından 'OperationPeaceSpring hashtagi ile paylaştığı mesajlarla harekata destek verdi. Aygün, destek mesajlarını Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yurt dışı kaynaklı olumsuz algı çalışması ve kara propagandaya karşı İngilizce olarak yazdı. Aygün, Twitterdaki paylaşımlarında harekatın amacının Suriyenin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak olduğuna dikkat çekti. ÖSYM Başkanı ayrıca, yalan haberlere ve kara propagandaya da itibar edilmemesi gerektiğini de belirtti.

ÖSYM Başkanı Aygünden Barış Pınarı paylaşımı


ÖSYM Başkanı Aygünden Barış Pınarı paylaşımı



Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya hareketi sürüyorSuriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'a hareketi sürüyor.
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