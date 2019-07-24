ÖSYM DGS sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? Heyecanlı bekleyiş kısa bir süre sonra sona erecek. 30 Haziran'da sınava giren adayların gözü ÖSYM'de...

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 25 Temmuz 2019'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden sorgulayabilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken önceki sınavlarda olduğu gibi DGS sonuçlarının saat 10.00 gibi açıklanacağı tahmin ediliyor.