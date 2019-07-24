24.07.2019 - 13:27
ÖSYM DGS sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
DGS sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran'da sınava giren binlerce aday bu sorunun yanıtını merak ediyor. ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı elektronik ortamda açıklanacak. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? Heyecanlı bekleyiş kısa bir süre sonra sona erecek. 30 Haziran'da sınava giren adayların gözü ÖSYM'de...
DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 25 Temmuz 2019'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden sorgulayabilecek.
Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken önceki sınavlarda olduğu gibi DGS sonuçlarının saat 10.00 gibi açıklanacağı tahmin ediliyor.
Evini su basan hamile kadın acil doğuma alındıİstanbul Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögarların tıkanması sonucu bebek bekleyen Hasan ve Nura Aydın çiftinin evlerinin giderleri taştı. Giderlerin taşması sonucu kötü kokudan zehirlenen 9 aylık hamile Nura Aydın hastaneye kaldırılarak doğuma alındı.