ÖSYM duyurdu: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 14-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS oturumlarının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların duyurulacağı tarih adaylara açıklandı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 29 Ağustos tarihinde açıklanacak.



KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Sonuçlar açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra gerçekleştirilebilecek.