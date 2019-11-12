ÖSYM duyurdu! O sorulara erişim açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "http://www.osym.gov.tr" adresinde yer alan "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinden 2018 yılının soruları erişime açılan sınavlar şöyle:
"Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2-3), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar dönemi ve YDS/3)"
ABD ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey AB, müzakere masasında olmak bizi bağlamaz, takındığınız tavrı iyi bilin. Daha önce söyledim bu kapılar açılır ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Müzakereler bir anda da bitebilir" dedi.