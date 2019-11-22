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22.11.2019 - 10:12 |

ÖSYM giriş ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler sözleşmeli personel tercihleri

ÖSYM, KPSS sonuçlarına göre yerleştirme yapmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı. Dün başlayan tercih işlemleri 27 Kasım'a kadar devam edecek. Peki, ÖSYM giriş nasıl yapılır? İşte KPSS/6 tercih işlemleri...

ÖSYM giriş ekranı | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler sözleşmeli personel tercihleri

KPSS-2019/6 tercih işlemleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri 21 Kasım itibariyle başladı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 27 Kasım'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM GİRİŞ KPSS/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2019/6 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Tercih ücreti 20 TL'dir. 30'u geçmemek üzere istek sırasına göre tercih yapılabilir.

ÖSYM GİRİŞ TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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