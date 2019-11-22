KPSS-2019/6 tercih işlemleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri 21 Kasım itibariyle başladı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 27 Kasım'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM GİRİŞ KPSS/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2019/6 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Tercih ücreti 20 TL'dir. 30'u geçmemek üzere istek sırasına göre tercih yapılabilir.

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