ÖSYM, KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS 2020/3 tercih başvurusu nasıl yapılır?

KPSS 2020/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlandı. Önlisans mezunları üzerinden yapılacak olan alımlar kapsamında adaylar kılavuz üzerinde yer alan nitelik kodları ve pozisyonları inceledikten sonra başvuru işlemlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirebilecek. KPSS 2020/3 personel alımı kapsamında Adıyaman, Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Edirne Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin, Ordu, Samsun Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat illerine alım yapılacak.

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS-2020/3 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 15 Ocak 2020 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSS 2020/3 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS 2020/3 tercih kılavuzu yayımlandı. Önlisans mezunları arasından yapılacak olan alımlar için adaylar yayımlanan kılavuz üzerinden kendilerine uygun pozisyon ve nitelik kodlarını inceledikten sonra ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru işlemleri gerçekleştirebilecek.

KPSS 2020/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ