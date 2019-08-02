ÖSYM KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu!

KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurdu. 14 Temmuz tarihinde başlayan KPSS maratonu 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona erdi. İşte KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.