ÖSYM, YDS sonuçları için tarih verdi! İşte merak edilen o gün...

16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınan YDS başvuru işlemleri sonrasında YDS sınavı tamamlandı. Şimdi ise adaylarda YDS sınav sonuçları için heyecan başladı. Peki YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, 2019 sınav takviminde YDS sınav sonuçları için tarihe yer verdi.

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) sonuçları, 1 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.