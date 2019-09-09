MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÖSYM, YDS sonuçları için tarih verdi! İşte merak edilen o gün...
09.09.2019 - 09:51

ÖSYM, YDS sonuçları için tarih verdi! İşte merak edilen o gün...

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) 8 Eylül 2019 tarihinde uygulandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS/2 heyecanı sona erdi. Peki YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS adaylarının merakla araştırdığı o gün belli oldu...

ÖSYM, YDS sonuçları için tarih verdi! İşte merak edilen o gün...

16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınan YDS başvuru işlemleri sonrasında YDS sınavı tamamlandı. Şimdi ise adaylarda YDS sınav sonuçları için heyecan başladı. Peki YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, 2019 sınav takviminde YDS sınav sonuçları için tarihe yer verdi.

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) sonuçları, 1 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

 

Japonya'yı Faxai Tayfun'u vurdu: 1 ölü, 30 yaralıJaponya'da Faxai Tayfun'u hayatı felç etti. Sert esen rüzgarlar ve yoğun yağış sebebiyle bir kadın hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7. günde 17’ye yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7. günde 17’ye yükseldi

Ceviz toplamak için çıktı, feci son!

Ceviz toplamak için çıktı, feci son!

Mesire alanında ateş eden 2 kişi yakalandı

Mesire alanında ateş eden 2 kişi yakalandı

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Açık liseye nasıl kayıt olunur? Kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Açık liseye nasıl kayıt olunur? Kayıt yenileme nasıl yapılır?

Sıradaki Haber