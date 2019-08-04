ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını açıkladı mı? 2019 Üniversite tercih sonuçları...

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar,

2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulundu.

Adaylar;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2019-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

YKS TERCİHLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS tercihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından 2019 Üniversite tercih sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.