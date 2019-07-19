ÖSYM'den KPSS'ye gireceklere uyarı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına yarın sabah 46 bin 467, öğleden sonra 63 bin 149, pazar günü ise 56 bin 806 adayın katılacağını bildirdi.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın 14 Temmuz Pazar günü düzenlenen Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından yarın ve pazar günü de alan bilgisi oturumları yapılacak.

ÖSYM Başkanı Aygün, sınavlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, alan bilgisi oturumlarının 17 il merkezi ve 22 sınav merkezinde düzenleneceğini söyledi.

Cumartesi günü 10.15'te kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; 14.45'te ise hukuk, iktisat, maliye oturumlarının başlayacağını aktaran Aygün, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü düzenlenecek alan bilgisi oturumlarına sabah 46 bin 467, öğleden sonra ise 63 bin 149 adayımız katılacak. Pazar günü yapılacak işletme, muhasebe, istatistik alan bilgisi oturumları ise 10.15'te başlayacak. Bu oturumlara da 56 bin 806 adayımız katılacak."

ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI



ÖSYM Başkanı Aygün, cumartesi günü yapılacak alan bilgisi oturumlarında adaylara 50 soru yöneltileceğini ve 150 dakika süre verileceğini, pazar günü oturumlarında ise 160 dakika süre tanınacağını ifade etti.

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyen Aygün, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulundu.

KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.