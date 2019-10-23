Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort ötanazi ile hayata gözlerini yumdu. 2012’de Londra’da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları’nda altın ve gümüş madalya kazanan ünlü sporcunun bu kararının ardından vatandaşlar ötanazi hakkında bilgi almaya çalışırken "Ötanazi nedir?" sorusuna cevap aradı.

ÖTANAZİ NEDİR?

Yaşamından umut kesilen, öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acısını bir an önce dindirmek amacıyla ve hastanın isteği üzerine, yaşamına bir hekimce son verilmesi biçiminde gerçekleşen ölüm.

YASAL OLDUĞU ÜLKELER

Dünyada ötenazinin yasal olduğu ülkeler Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Kanada. Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke. Hollanda ve Belçika'da 12 yaşından büyük çocuklar için bile uygulanıyor. Ayrıca ABD'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde de aktif ötanazi uygulanabiliyor.