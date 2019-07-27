Otel odasında feci ölüm

Edinilen bilgiye göre olay, Yukarı Hisar Mahallesi 7012 Sokak'taki bir işhanının birinci katındaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden polis, açılan dairede Kenya uyruklu Tımothy Mnemo Decke'yi (33) hareketsiz şekilde buldu. 112 Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Decke'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yan dairede kalan ve Manavgat’ta bir animasyon şirketi bünyesinde çalışan Kenya uyruklu kişiler, "Akşam birlikte yemek yedik ve o kendi kiraladığı daireye geçti. Sabah gelmeyince dairesinin kapısını itip açtık ve yatağında hareketsiz yatar vaziyette bulduk” şeklinde konuştu. Tımothy Mnemo Decke’nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.