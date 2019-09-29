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29.09.2019 - 12:45 | | İHA

Oteli bu hale müşteri getirdi!

Aydın'ın Didim ilçesinde otel müşterisi kaldığı odayı ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Oteli bu hale müşteri getirdi!

Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelin ikinci katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; Otelde müşteri olarak konaklayan bir F.K adlı şahıs bilinmeyen bir nedenden dolayı kaldığı odayı ateşe verdi. Dumanı gören diğer müşteriler ve çevredeki diğer esnafları durumu otel sahibine ve itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede ola yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim itfaiye amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, otel odasında ise maddi zarar meydana geldi.

Yangına sebep olan şahıs emniyet güçlerince ifadesi alınmak üzere Altınkum Polis karakoluna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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