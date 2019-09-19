Otizm nedir, belirtileri ve tedavisi nasıldır?



İlk belirtileri bebeklik ya da çocukluk döneminde görülen otizm dikkate alınması gereken önemli bir hastalıktır. Çocuğun günlük yaşantısını yakından etkileyen otizm rahatsızlığında nasıl belirtiler görülür, otizm tedavisi nasıldır?

OTİZM ŞİKAYETLERİ NELERDİR?

Konuşamama, sinirlilik, kendini sevdirmeme, dokundurmama, sarılmama, öpmeme, göz teması kurmama, yaşıtları ile oyun oynamama, tekrarlayıcı aynı, amaçsız davranışlar vb.

OTİZM BELİRTİLERİ

-Sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde bozulma

-Toplumsal ve duygusal karşılıkta yetersizlik

-İlişki kurma ve sürdürmede yetersizlik

-Basmakalıp ve tekrarlayıcı motor hareketler

-Sınırlı ve yoğun ilgi alanı

-Duyusal az ya da çok uyarılma

OTİZM TANISI NASIL KONULUR?

Erken çocukluk döneminde aile, okul, bakım verenlerin dikkatini çeken bulgular var ise çocuğun gelişimsel özellikleri çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Gerekli psikometrik testler ile birlikte tanısal izlem yapılmalıdır.

OTİZM TEDAVİSİ

Bireylerin düzenli olarak erişkin yaşa kadar , bazı bireylerde erişkin dönemde dahil klinik izleminin devamı gereklidir. Sosyal ve psikolojik beceri alanların desteklenmesi ve geliştirilmesi için özel eğitim ve rehabilitasyon programları planlanmalıdır. Bireysel ve aile terapileri, sanat, spor, müzik terapileri, farmakolojik (ilaç) tedavileri seçilecek alternatif tedaviler arasındadır.

Otizme beraberinde öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği eşlik edebilir. Bu konuda izlem yapan ekibin ve aile bireylerinin dikkatli olması önerilir. Kazanılmış toplum becerilerin sürdürülebilmesi için bireyleri toplum içinde etiketlenmemesi, günlük yaşam alanlarında etkin rol alabilmeleri önemlidir.