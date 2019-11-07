Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir?

Otizm nedir? Otizm hastalığının belirtileri nelerdir? Erkeklere oranla kızlarda daha ağır seyrettiği ve zeka geriliğinin daha fazla eşlik ettiği bilinmektedir. İşte otizmin belirtileri...

OTİZM NEDİR?

Sosyal iletişim ve etkileşimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı/yinelenen davranış örüntüleri, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren ve belirtileri çok yoğun olarak 24 ay ve sonrasında ortaya çıkan bir gelişimsel yetersizliktir.

OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

6-9 ay arasında;

Babıldamanın (bababa, mamama gibi hece tekrarları)olmaması veya az olması,

Karşısında konuşanın yüzüne bakmama,

Göz kontağı kurmama ya da kısa süreli kurma(1-2 sn.),

Karşısına geçip gülümsediğinizde tepki vermeme,

İsmiyle seslenildiğinde bakmama,

Kucağa alınma ya da dokunmaya karşı aşırı tepki veya tepkisizlik,

Bazı nesnelere/oyuncaklara karşı aşırı ilgi gibi belirtiler gözleniyorsa,

1-3 yaş arasında; (Daha önce normal gelişim gözlenen bebeklerde bu dönem itibariyle bazı gelişimsel bozukluklar görülebilmektedir!)

Karşılıklı gülümsemenin olmaması,

Göz kontağı kurmama ya da kısa süreli bakma(1-2 sn.)

İstediği nesneyi işaret parmağıyla göstermeme ya da sizin işaret ettiğiniz nesneye bakmama,

İsmiyle seslendiğinizde bakmama,

Gecikmiş konuşma, (örn:2 yaşında 2 kelimeden oluşan cümle kuramama)

Taklit gerektiren oyunlarda yetersizlik (cee-e, telefonla konuşuyormuş gibi yapma vb.),

Takıntılı ve tekrarlayıcı davranışlar sergileme (el çırpma, dönme, sallanma, parmak ucunda yürüme vb.),

Dönen nesnelere, ışıklı ve parlak cisimlere ilgi gösterme,

Oyuncaklarla amacına uygun olarak oynamama (oyun kurmak, -mış gibi yapmak yerine sıraya dizme, döndürme gibi sürekli ve kısıtlı şekillerde oynama),

Yalnız başına oynamak isteme, yaşıtlarına karşı ilgisizlik,

Ağrıya karşı duyarsızlık gibi belirtiler gözleniyorsa;

4-5 yaş arasında ise;

Karşılıklı konuşma başlatma ve sürdürmede (selam verme, kısa süreli sohbet vb.) kısıtlılık,

Karşısındakinin söylediği kelimelerin aynısını tekrarlama (ekolali) ve ya garip sesler çıkartma,

Sembolik oyun kurma becerilerinde yetersizlik (sopadan at yapma, evcilik oyunu gibi –mış gibi yapma gerektiren oyunlar oynamama),

Takıntılı ve tekrarlayıcı davranışlar (el çırpma, dönme, sallanma, parmak ucunda yürüme vb.) sergileme,

Rutinlere karşı aşırı bağlılık (her gün aynı kıyafeti giymek, aynı yemeği yemek isteme vb.), değişiklere karşı direnç gösterme gibi belirtiler gözleniyorsa; Otizm Spektrum Bozukluğu açısından değerlendirme yapmak gerekmektedir.