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26.09.2019 - 07:32 |

Otizm nedir? Savant sendromu otizm özellikleri

Otizm savant sendromu nedir? Otizmli olan hastalarda ne gibi özellikler mevcuttur? Her çocukta farklı belirtiler gözlenmekle birlikte genel olarak sosyal-iletişimsel yetersizlikler ile karşımıza çıkan otizim savant sendromu ile ilgili ayrıntılar...

Otizm nedir? Savant sendromu otizm özellikleri

OTİZM NEDİR?

Sosyal iletişim ve etkileşimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı/yinelenen davranış örüntüleri, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren ve belirtileri çok yoğun olarak 24 ay ve sonrasında ortaya çıkan bir gelişimsel yetersizliktir.

SAVANT SENDROMU NEDİR?

Savant sendromu, Otistik savant, matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli çoğunlukla otistik hastaların yaşadığı ancak başka hastalıkların da sebep olabildiği sendroma verilen addır.

SAVANT SENDROMU ÖZELLİKLERİ

Bu hastalar için Fransızca "İdiot Savant" terimi kullanılır. Çok haneli sayıların çarpımını kısa sürede hesaplayabilmek ya da gün ay yıl olarak verilen bir tarihin haftanın hangi gününe rastladığını bulabilmek gibi zihinsel becerilere sahiptirler. Fakat neden yetenekli oldukları tamamen açıklanabilmiş değildir. Bazı savantlarda açıkça nörolojik anormallik vardır. Birçok savantın, beyninin sol yarımküresinde sıradışılığa sahip olduğu bilinir. Dünyada 50-100 kadar müthiş savant tanınır.

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