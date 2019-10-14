MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemOtları yakarak temizlemek istedi feci şekilde can verdi!
14.10.2019 - 12:45 | | İHA

Otları yakarak temizlemek istedi feci şekilde can verdi!

Isparta’nın Gelendost ilçesinde, bahçe evinde otları yakarak temizlemek isteyen 73 yaşındaki adam, söndürmek istediği yangında kıyafetlerinin tutuşması sonucu yanarak can verdi.

Otları yakarak temizlemek istedi feci şekilde can verdi!

Olay, önceki gün Gelendost ilçesine bağlı Avşar köyünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 73 yaşındaki Yaşar Küçükbozbey bahçe evinde otları temizlemek için bir araya toplayarak ateşe verdi. Kuru otları tutuşturan alevler bir anda etrafa yayılarak, erik bahçesine sıçradı.

Bu sırada ateşi söndürmek isteyen Yaşar Küçükbozbey, elbiselerine sıçrayan alevlerin etrafını sarmasıyla yanarak feci şekilde can verdi. Talihsiz adamın vücudunun büyük bölümünün yandığı belirtildi.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, gerekli incelemelerin ardından yanan adamın cenazesini otopsi için hastaneye sevk etti.

Yapılan yüzeysel otopsi sonucunda cenaze dün yakınlarına teslim edildikten sonra Avşar köyünde toprağa verildi.

 

 

Genç kız otostopla çıktığı Türkiye turunu tamamladı!Otostopla çıktığı Türkiye turunu, Hakkari'de tamamladı. Ankara Başkent Üniversetisi Radyo Televizyon Sinema Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Dilara Özkan (20), ülkenin farklı noktalarındaki güzellikleri keşfetmek için okuluna ara vererek geçen yıl Mayıs ayında otostop çekerek Ankara'dan başlattığı yolculuğunu, Türkiye'nin sınır kenti Hakkari'de noktaladı. Özkan, otostosla çıktığı gezide Türkiye'nin 81 ilini gezdiğini ve son olarak bu hayalini Hakkari'de gerçekleştirdiğini söyledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alkollü sürücü dehşeti!

Alkollü sürücü dehşeti!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 175 sürekli işçi alacak! Başvuru şartları...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 175 sürekli işçi alacak! Başvuru şartları...

Akıncı’ya tepki, siyah çelenk bırakıldı

Akıncı’ya tepki, siyah çelenk bırakıldı

Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Sıradaki Haber