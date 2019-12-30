Oto galeri açıp vekaletname ile 25 milyonluk vurgun!

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli ve Bursa’da oto galeri açan şahıslar, araçlarını satmak isteyen vatandaşları, ağlarına düşürerek dolandırdı. Aracını satmak isteyen vatandaşa bir miktar para ödeyip kalan miktar için senet düzenleyen şahıslar, araçların satışı yerine ise vatandaşlardan vekaletname aldı. Daha sonra satın aldıkları araçları farklı vatandaşlara satan şahıslar kayıplara karıştı. Şahısların Kocaeli ve Bursa’da dolandırdığı 43 vatandaşın şikayetçi olması sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Kocaeli ve Bursa’da yaşanan ‘nitelikli dolandırıcılık’ olaylarının aynı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

1 YILDA 43 VATANDAŞI DOLANDIRAN ÇETEYE 6 İLDE OPERASYON

Yaklaşık 1 yılda 43 ayrı vatandaşın araçlarının parasının ödeme günü yaklaştığında kayıplara karışan çetenin çökertilmesi için çalışmalarını derinleştiren ekipler, çete üyelerinin kimliklerini tespit etti. 24 Aralık tarihinde Kocaeli merkezli Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray’da düzenlenen operasyonlarda R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda sim kart, senet, araç satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, kartvizit, şirket kaşesi, 9 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar ve müştekilere ait çok sayıda vekaletname ele geçirildi.

YAKLAŞIK DEĞERİ 25 MİLYON OLAN 400’ÜN ÜZERİNDE ARACIN VEKALETİNİ ALMIŞLAR

Gözaltına alınan çete üyeleri yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahısların burada yapılan işlemlerinde Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Konya Yalova, Mardin, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak ve Bursa’da yaklaşık değeri 25 milyon olan 400’ün üzerinde aracın satışını yapmak için vekaletname aldıkları tespit edildi. Öte yandan, yürütülen planlı operasyon süresince şüpheliler tarafından satışı yapılmak istenen 24 araca satış yapılamaması için ‘satılamaz şerhi’ konularak vatandaşların mağdur olmaları önlendi.

ÇETE ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli şahısların geçmişe dönük yaptıkları dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi. R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli şahıslar ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.