MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemOtobanda panik... Küle döndü!
13.09.2019 - 01:44 | | AA

Otobanda panik... Küle döndü!

Balıkesir'den Alanya istikametine giden Yılmaz Albay'ın kullandığı 10 HF 026 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, Buca gişeler mevkisinde alev aldı.

Otobanda panik... Küle döndü!

 

Sürücüsünün yol kenarına yanaştırdığı otobüsteki yolcular uyarı üzerine otobüsü tahliye etti. Otobüsteki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Yangın başladığı sırada otobüste bulunan yolculardan Duran Ilgaz, otobüs durduğunda yolcu alacağını düşündüğünü ifade etti.

Ilgaz, bu sırada muavinin "otobüsü tahliye edin" dediğini duyduğunu belirterek, "Herkes araçtan indi. Otobüste dumanlar çıkmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yoğun bir alev çıktı. Araçtan uzaklaştık. İtfaiye geldi müdahale etti." diye konuştu.

Otobanda panik... Küle döndü


Mahmut Sarıcaoğlu da yoldaki bir sürücünün uyarmasıyla otobüsün kenarda durduğunu anlatarak, "Sürücü otobüsü durdurdu. Araçtan indik. Bu sırada birbirimizi ezdik. Otobüsten alevler yükselmeye başladı. Şoför ve muavin uyardı bizi. Olan eşyalarımıza oldu." ifadelerini kullandı.

Otobüs sürücüsü Yılmaz Albay ise otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu belirterek, "Otobanda duramadık yolcuların diğer araç altında kalmaları söz konusuydu. Müsait bir yere çekip yolcuları tahliye ettik. Şükürler olsun can kaybı olmadan yaralanan olmadan kurtulduk. Yangın motor kısmından çıktı birden alev aldı. Nedenini bilmiyoruz. Büyük bir alev olduğu için ilk planda müdahale edemedik." dedi.

Jandarma ekipleri, bölge trafiğinde sorun yaşanmaması amacıyla olay yerinde önlem aldı.

E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otobanda panik... Küle döndü!

Otobanda panik... Küle döndü!

Cuma mesajları 2019! Kısa sms, yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

Cuma mesajları 2019! Kısa sms, yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklaması...

2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklaması...

Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

Sıradaki Haber