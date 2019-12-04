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04.12.2019 - 10:06 | | İHA

Otobanda su birikintisi faciası! Lüks otomobilde sıkışarak can verdi

İstanbul İzmir otobanı Bursa Terminali yakınlarında su birikintisine giren ve direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce bariyerlere ardından kurtarıcıya çarpan lüks araç hurdaya döndü. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü ise hayatını kaybetti. Otoyolda yakın zaman diliminde 3 ayrı aracın da su birikintisi sebebiyle kaza yaptığı ortaya çıktı.

Otobanda su birikintisi faciası! Lüks otomobilde sıkışarak can verdi
Otobanda su birikintisi faciası! Lüks otomobilde sıkışarak can verdi
Otobanda su birikintisi faciası! Lüks otomobilde sıkışarak can verdi
Otobanda su birikintisi faciası! Lüks otomobilde sıkışarak can verdi
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Kaza, otobanın Ovaakça mevki İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ET 6525 plakalı aracıyla İstanbul yönünden İzmir istikametine seyreden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere, ardından kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks spor araç hurdaya döndü. Yapılan kontrollerde lüks araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

AYNI SU BİRİKİNTİSİNDE 3 KAZA

Öte yandan aynı su birikintisinde farklı saatlerde 3 tane kaza yaşandı. Yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine önce bir araç, ardından bir cip girdi. Kurtarıcının ise, cipi almaya geldiği ve emniyet şeridinde olduğu sırada lüks spor aracın arkadan çarptığı öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyol da trafik durma noktasına geldi.

Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

 

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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