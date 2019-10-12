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12.10.2019 - 00:58 | | DHA

Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, yol kenarında otobüs bekleyen 3 kadına otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü M.C.Ö.'nün alkollü olduğu ileri sürülürken, talihsiz kadınlar Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

Kaza, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Karabiga beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Karabiga beldesinden Biga ilçesine gitmek üzere yol kenarında otobüs bekleyen Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a, M.C.Ö. yönetimindeki 34 US 327 plakalı otomobil çarptı.

Otomobil takla atarak tarlaya uçarken, talihsiz kadınlar ise çevreye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz 3 kadının cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü M.C.Ö. ile otomobildeki bir kişi gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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