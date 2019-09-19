Otobüs şoföründen 76. yaşındaki yolcuya yumruk!

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nden halk otobüse binen Fevzi (76) ile Adile Şentürk (72) çifti, Hasan Subaşı Caddesi'ndeki durakta inmek istedi.

Bu sırada otobüs şoförü Hüseyin Ö'nün ani fren yapması sonucu Adile Şentürk yere düşünce tartışma çıktı. Otobüsten inince Fevzi Şentürk'e, Hüseyin Ö. yumruk attı.

Çevredeki esnaf tarafından ilk müdahalesi yapılan Şentürk, hastaneden darp raporu aldı. Yaşlı çift, Yenikapı Polis Merkezi'ne de giderek otobüs şoföründen şikayetçi oldu.

Şentürk'ün şikayeti üzerine kamera görüntülerini inceleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de Hüseyin Ö'ye 15 gün seferden men ve 640 lira idari ceza verdi.

Kolunda ve sağ gözünün çevresinde morluklar bulunan Fevzi Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ani frenle eşinin koridora düşmesinin ardından şoföre "Arabayı neden böyle kullanıyorsun" diye uyarıda bulunduğunu söyledi.

Bu sırada şoförün hiç beklemediği bir çıkışla, "Bana araba kullanmayı sen mi öğreteceksin?" diye yanıt verdiğini anlatan Şentürk, "Bir anda aşırı sinirli hareketler sergilemeye başladı. Bu sırada şoförün babası da otobüsteymiş. O da bizle tartışmaya başladı. Olay büyümesin diye otobüsten indik. Ön kapıdan indi ve koşarak saldırıp yumruk attı. Vatandaşlar araya girmese beni daha fazla darbedecekti." dedi.

Otobüs şoföründen "Özür dilerim. İyimi siniz?" gibi bir yaklaşım beklerken saldırgan bir kişiyle karşılaştıklarını belirten Şentürk, "Bu kadar sinirli bir insanın böyle bir işte çalışması doğru değil. Çok üzgünüm. Bu yaşımda böyle bir olay yaşamak istemezdim. Ceza alması için hukuki mücadelemizi vereceğiz." diye konuştu.

Adile Şentürk ise şoförün saldırgan bir yapısı olduğunu, bu nedenle çok korktuğunu dile getirdi. Düşme nedeniyle ayağında morluklar olduğunu aktaran Şentürk, "Biz yaşlıya hürmet etmesini beklerdik. Bir özür dilese 'İstemeden oldu' dese olay büyümeyecekti. İnşallah bir daha böyle bir olay, başka yolcuların başına gelmez." ifadelerini kullandı.

Öte yandan otobüs şoförünün yaşlı adama saldırdığı anlar çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.