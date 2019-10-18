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18.10.2019 - 16:16 | | DHA

Otobüs yolcusunun bagajından 200 kilo deniz ürünü çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otobüs terminalinde, otobüs yolcusunun bagajından 200 kilogram deniz ürünü çıktı.

Otobüs yolcusunun bagajından 200 kilo deniz ürünü çıktı
Otobüs yolcusunun bagajından 200 kilo deniz ürünü çıktı
Otobüs yolcusunun bagajından 200 kilo deniz ürünü çıktı
Otobüs yolcusunun bagajından 200 kilo deniz ürünü çıktı
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Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Bodrum Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bodrum'a gelen otobüsteki yolculardan T.A.'nın bagajından şüphelendi. Çöp poşetine sarılı kutuyu kontrol eden zabıta, 200 kilogram kalamar, somon füme, midye, levrek, karides ve ıstakoz ele geçirdi. 15 bin TL değerinde olduğu bildirilen ve kötü koku yayan deniz ürünleri, tutanak tutulup, yasal işlemler için Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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