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09.09.2019 - 10:35| DHA

Otobüste 9 tabancayla yakalandılar!

Rize’de polisin yol kontrol ve denetimleri sırasında durdurduğu yolcu otobüsündeki aramada, çantalarına sakladıkları ruhsatsız 9 tabancayla yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheliden H.T. tutuklandı, yabancı uyruklu K.N., serbest kaldı.

Otobüste 9 tabancayla yakalandılar!

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Gündoğdu mevkisinde oluşturulan uygulama ve kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerinin otobüste yaptığı detaylı aramada, yabancı uyruklu K.N. ve Türk vatandaşı H.T.'nin çantalarında ruhsat kaydı bulunmadığı tespit edilen 9 tabanca ve 9 adet boş şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.N., de adli kontrolle serbest kaldı.

 

 

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