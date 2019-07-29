29.07.2019 - 14:21| DHA
Otobüste bacağına sardığı uyuşturucu ile yakalandı
Mersin’de şehirlerarası otobüsteki yolcu M.A., bacağına sardığı uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan M.A., tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin, doğu illerinden yolcu otobüsü ile uyuşturucu getireceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı. Arama sırasında yolculardan M.A.'nın bacağına sarılı halde 160 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınıp, emniyete götürülen M.A. sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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