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12.11.2019 - 08:53 |

Otobüste muavin rezaleti! Türk kahvesi içen kadın yolcu...

İstanbul'dan Balıkesir'e giden E.B. adlı kadın, dönüş yolunda otobüste muavinin tacizine uğradı.

Otobüste muavin rezaleti! Türk kahvesi içen kadın yolcu...

İddiaya göre olay şöyle gelişti: Tekstilci olan E.B., 4 Ekim'de gece İstanbul'a dönmek üzere şehirlerarası otobüse bindi. 31 nolu koltuğa oturan E.B., ön ve arkasındaki yolcularla koltuk yatırma tartışması yaşadı. Muavin M.A., isterse arkada boş olan yere geçebileceğini söyledi. Kadın kabul etti. Arka koltuklardan birine geçen E.B., içecek servisi yapan muavinin, "İsterseniz Türk kahvesi ikramımız da var" teklifine "Olur" yanıtı verdi.

15-20 KEZ GELDİ

Kadının iddiasına göre kahvenin tadı acıydı ancak yine de içti. Fakat kısa süre sonra uykusu geldi. E.B., polisteki ifadesinde başından geçenleri anlatırken şöyle devam etti: "Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Kendime geldiğimde Dudullu'daydık. Birçok kez uyanmaya çalıştım ancak kalkamadım. Etraftaki sesleri duyabiliyordum. Bu sürede muavinin 15-20 kez geldiğini ve üzerimi örtme bahanesiyle beni taciz ettiğini hatırlıyorum. İki kez su getirdi ancak gözlerimi açıp şahsa bakamıyordum. Kendimi çok yorgun hissediyordum. Otobüs yolculuklarında molaların çoğunda inerdim ama bir kere bile inemedim. Eve gittiğimde ayakta duramıyordum."

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

SABAH

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