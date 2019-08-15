MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemOtobüste ön koltukta oturan kadına taciz!
15.08.2019 - 16:40| DHA

Otobüste ön koltukta oturan kadına taciz!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, halk otobüsünde ön koltukta oturan kadına sarılarak göğüslerini ellediği iddia edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. (52), güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı.

Otobüste ön koltukta oturan kadına taciz!

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen B.S. (25), Darıca Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki duraktan otobüse bindiğini, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisine sarılarak göğüslerini ellediğini, tepki göstermesi üzerine şahsın otobüsten inerek kaçtığını iddia ederek, şikayette bulundu.

Polis, bunun üzerine otobüste bulunan araç içi güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. yakalanarak gözaltına alındı.

Fahrettin S. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Bolu'da otomobille TIR çarpıştı: 6 yaralıBolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille TIR'ın çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale açıklarında 135 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 135 düzensiz göçmen yakalandı

Otobüste ön koltukta oturan kadına taciz!

Otobüste ön koltukta oturan kadına taciz!

Lüks cip evin duvarına çarptı! Ölü ve yaralılar var

Lüks cip evin duvarına çarptı! Ölü ve yaralılar var

Bolu'da otomobille TIR çarpıştı: 6 yaralı

Bolu'da otomobille TIR çarpıştı: 6 yaralı

Sıradaki Haber