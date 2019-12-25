MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otobüsün açık kapısından yola savruldu!
ABONE OL
25.12.2019 - 18:27 | | DHA

Otobüsün açık kapısından yola savruldu!

Karabük'te, hareket halindeki halk otobüsünün açık kapısından düşen Satiye Yılmaz (44), yaralandı. Yılmaz'ın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüsün açık kapısından yola savruldu!

Kaza, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1002 nolu caddede meydana geldi. İddiaya göre, Behçet Ferhat A. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada tam kapanmayan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaza ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüsün açık kapısından yola savruldu


Behçet Ferhat A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin incelemelerinde otobüsün arka kapısında çürümeler ve teknik aksaklıklar tespit edildi. Araç incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmazın düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Otobüsün açık kapısından yola savruldu


Yeni doğmuş bebeği apartman girişine bıraktılar!İstanbul Maltepe ilçesinde, apartman girişine terk edilen yeni doğmuş bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kar ve sağanak uyarısı! 20 santimetreyi geçecek

Kar ve sağanak uyarısı! 20 santimetreyi geçecek

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Sıradaki Haber