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25.12.2019 - 17:42 | | DHA

Otobüsün yolunu böyle kesmişti! Cezası belli oldu

Kadıköy D-100 Karayolu'nda İETT otobüsünün yolunu kesen kadın sürücüye 596 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Otobüsün yolunu böyle kesmişti! Cezası belli oldu

Kadıköy D-100 Karayolunda iki hafta önce otomobil sürücüsü E.M., İETT şoförünün otobüsle aracını sıkıştırdığını iddia ederek yolunu kesti. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otomobilin plakasını tespit eden Trafik Denetleme Şube müdürlüğü ekipleri E.M. adlı kadın sürücüye ulaştı. Polis ekipleri, kadın sürücüye "Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek" ve "Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak" gerekçesiyle toplam 596 lira ceza kesti.

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