‘Otogarı bir yaşam merkezi yapacağız’

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce(İBB) devralındıktan sonra yepyeni bir çehreye kavuştu.

İBB’nin 9 Eylül’de devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda otogarın bodrum katında boş bulunan 62 birim yıkıldı, güvenlik tedbirleri kapsamında 600 güvenlik kamerası takıldı. Işıklandırma sistemi olmayan çoğu yer aydınlatıldı. Yeni yönetimle birlikte birçok yenilik ve uygulama da hayata geçirilecek. Akıllı peron sistemiyle alan işgalinin önüne geçilmesi hedeflenirken otobüs saatini bekleyen yolcular için de bir kütüphane kurulacak.









Otogarı bir yaşam merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Otogar Genel Müdürü Fahrettin Beşli, çalışmaların mayıs ayına kadar tamamlanacağını, söyledi. İBB’nin temizlik ve yıkım çalışmalarında toplam 400 kamyon çöp çıktığını belirten Beşli, “Metruk binaların hepsi temizleniyor. Yıkımlarla birlikte 8 bin metrekarelik boş bir alan ortaya çıktı. Bodrum katta işletilen hiçbir iş yerine dokunulmadı. Doğu çarşısını ise muhafaza ettik” dedi. Bodrum katında yıkılan yerlerin depoya çevrileceğini belirten Beşli, peronlar bölgesindeki sıkışıklığı gidermek içinde 250 otobüs kapasiteli kapalı otobüs otoparkını hayata geçireceklerini söyledi.



AVM’lere rakip olacak



Beşli, “Tamirhaneleri bodrum katında toplayacağız. Yıkımı yapılan yerleri nasıl değerlendiririz ona bakıyoruz” dedi. Otogarda otomobil trafiğini kolaylaştırmak için otopark kapasitesi ise 400’den 660’a çıkaracaklarını ifade eden Beşli şöyle devam etti: “Avlu, peronlar, giriş ve çıkış yolları asfaltlanacak. Otobüs bekleyen insanların, zamanlarını geçirebilecekleri bir kütüphane kuracağız. Ulaşımın burada bir benliği olacak. İnsanların gelmek için can attığı bir yaşam merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bundan 2 yıl sonra en büyük alışveriş merkezlerine rakip olacağız. Otogarın yeni halinin açılışını tahta bavul festivaliyle yapacağız. Tüm Türkiye’deki tahta bavulları toplayıp sergileyeceğiz ve mazisini anlattıracağız.”



‘Şoförler lokali kuracağız’



Otogarda zabıta ekipleri ve güvenlik personeli dışında da kamu gücüne ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Beşli, ilçe emniyet müdürlüğü statüsünde bir birime ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Beşli, “Bu konuyla ilgili olarak İBB’nin yetkililerinin ilgili birimler ile girişimleri sürüyor. Ortak mekan ortak yaşam sloganıyla yola çıktık. Burada aynı kaderi paylaşan paydaşlar, birbirleriyle mücadele kültürüyle yetişmiş. Yumrukları sıkı vaziyetlerini tokalaşır vaziyete getirmek istiyoruz. Bu nedenle şoförler lokali kuracağız. Şoförler haftada 2 kez buraya gelip stres atabilecek” diye konuştu.









‘Mağdur olmayacak’



Yeni yapılacak olan dükkânlara kimlerin yerleştirileceği konusuna da değinen Beşli, “Bu konu yaklaşık iki aydır tartışılıyor. Birkaç gün içinde neticelendirilir. Burada kimse mağdur olmasın felsefemiz var. Herkesin burada ekmek yemesini istiyoruz. Biz bunun alt yapısını ve güvencesini sağlayalım. Kiralamadaki bakış açımız bu. İBB bu konuda uzun süredir değerlendirme yapıyor. Ellerinde tapu tahsis belgesi olanların da sözleşmesi 5 Mayıs’ta sona erdi. Artık yetki İBB’de. Kimseyi mağdur etmeden bu işin de altından kalkmak en büyük isteğimiz” ifadelerini kullandı.