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15.08.2019 - 17:19| İHA

Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metreden başka bir aracın üzerine düşerken kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü

Kaza, akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.O. idaresindeki 67 TG 487 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten park halindeki 34 TZ 7125 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü T.O. (25) ile araçta bulunan M.A. (19) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü

Kırıkkale'de yolcu otobüsleri denetimiKırıkkale'de trafik polisleri, yolcu otobüslerinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen dijital takograf için denetim gerçekleştirdi.
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