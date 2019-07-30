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30.07.2019 - 11:45| DHA

Otomobil 3 yavru kediyi ezdi, anne yanlarından ayrılmadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin üzerinden geçtiği 3 yavru kedi öldü, anne kedi ve 1 yavrusu yaralandı. Anne kedi, ölen yavrularının başından ayrılmadı.

Otomobil 3 yavru kediyi ezdi, anne yanlarından ayrılmadı

Olay, merkez Şehitkerim Mahallesi 3429 numaralı sokakta meydana geldi. Vatandaşların Boncuk ismini verdiği kedi, 4 yavrusu ile birlikte sokaktayken iddiaya göre, süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü, kedileri görmesine rağmen hızını düşürmedi. Aracın altında kalan 3 yavru kedi ölürken, anne ve 1 yavrusu yaralı olarak kurtuldu. Ölen yavrularının başında dakikalarca bekleyip onları yalayan anne kedi, görenlerin yüreğini burktu.

Kediler çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis o araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobil 3 yavru kediyi ezdi, anne yanlarından ayrılmadı

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